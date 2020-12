“Come anticipato a conclusione della recente assemblea elettiva, in questi giorni abbiamo svolto insieme ai nostri legali un ulteriore approfondimento per verificare la legittimità della procedura di rinnovo degli organi statutari di Confcommercio Sud Sardegna. Il riscontro ottenuto da nuove fonti documentali è chiaro ed inoppugnabile. Per questa ragione oggi abbiamo inoltrato al presidente nazionale di Confcommercio-Imprese per l’Italia una istanza di commissariamento della nostra associazione”.

Lo comunica, attraverso una nota stampa, l’imprenditore Danilo Cacciuto, sconfitto dal presidente uscente e riconfermato Alberto Bertolotti. “Un passo doloroso quanto indispensabile – commenta Cacciuto – per restituire fiducia ai tanti associati che si sono allontanati non condividendo le modalità di gestione dell’attuale dirigenza e procedere nei tempi più brevi alla ricostituzione degli organi di governo”.