Ha minacciato e insultato la compagna più volte. È stato denunciato per maltrattamenti in famiglia un 36enne di Quartu.

La vicenda: Il 28 dicembre scorso i carabinieri della Compagnia di Quartu sono intervenuti in via della Musica dopo una richiesta d’aiuto proveniente dalla vittima, una donna di 27 anni.

Il compagno, poco prima, l’aveva raggiunta in strada e dopo una lite l’aveva insultata e minacciata. In base alla ricostruzione dei militari, quello non era che l’ultimo dei tanti episodi di violenza domestica.

Il 36enne è stato quindi denunciato.