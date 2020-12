Un’infermiera spagnola è risultata positiva al coronavirus 24 ore dopo aver somministrato il vaccino di Pfizer/BioNTech in una casa di riposo a Leida, in Catalogna. Lo riporta El Pais.

Le altre quattro infermiere dell’equipe e i 66 ospiti della struttura sono state messe in isolamento precauzionale. Un’altra infermiera impiegata nella casa di riposo è risultata positiva lunedì, ma il dipartimento della Salute catalano ha spiegato che non c’è relazione tra i due casi. Le autorità non sanno spiegare cosa abbia originato il contagio. Le infermiere indossavano tute, guanti e doppia mascherina e non erano state a contatto con gli anziani per i 15 minuti che i protocolli medici definiscono contatto stretto con un positivo.

(Fonte Agi)