“Oggi è stata bandita la gara per progettare la messa in sicurezza, la tutela, il restauro e l’apertura agli spettacoli dell’Anfiteatro Romano”. Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che aggiunge: “Dopo lo stanziamento di 200 mila euro dello scorso agosto, ora partirà la gara per la progettazione”.

“Un altro piccolo passo per restituire alla città uno dei suoi spazi più suggestivi e tornare a rivivere le emozioni di un tempo”, conclude nel suo post.

Il post: