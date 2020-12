I Carabinieri di Martina Franca hanno denunciato un 18enne di Arbus (Su) per truffa alla procura di Taranto. Un 20enne di Martina Franca (Ta), infatti ha visto una bellissima consolle usata “Nintendo Switch Lite” ad un prezzo conveniente ed aveva aderito alla richiesta dell’autore dell’inserzione su “subito.it”, ricaricandogli la carta Postepay con 100 euro, a titolo di acconto. A questo punto la trattativa era cessata e il venditore, già soddisfatto dell’affare, è sparito, interrompendo ogni trattativa. I carabinieri di Martina Franca sono comunque ‘arrivati’ ad Arbus nella loro ricerca dell’autore del raggiro, e avevano delegato i carabinieri del paese per la conclusione degli approfondimenti dovuti.

Le attività svolte in Sardegna hanno consentito di individuare l’autore del raggiro, si tratta di un 18enne, disoccupato e incensurato che ha avuto così il battesimo del fuoco per soli cento euro, è stato denunciato per truffa dai carabinieri alla Procura di Taranto, dal momento che è competente l’autorità giudiziaria del luogo ove il delitto si è consumato. Quei cento euro indebitamente percepiti non gli basteranno nemmeno per recarsi a Taranto, ad assistere all’udienza che lo riguarderà in un’aula di Tribunale.