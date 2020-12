I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito (Su) hanno contestato la violazione prevista dalle normative per il contenimento della pandemia da coronavirus a un 18enne studente di Villasimius. Il giovanotto, controllato mentre transitava in Via Garibaldi, non risultava disporre di una mascherina né tantomeno la indossava.

Il 18ene si è preso una multa da 400 euro. Una pattuglia della stessa Compagnia ha constatato in serata che una 35enne titolare di un bar a Muravera, aveva solo apparentemente chiuso l’esercizio pubblico alle 18, consentendo a cinque avventori di consumare bevande all’esterno del locale, con un escamotage che è stato facile ricostruire.

Insomma non aveva sospeso l’attività di consumazione sul posto o nelle adiacenze del bar, come avrebbe dovuto fare. Anche per lei è stata comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da 400 euro. Nel quadro, dunque, di un generalizzato rispetto delle norme vigenti nella particolare situazione che stiamo vivendo, esiste sempre chi la norma prova ad aggirarla o non se ne cura.