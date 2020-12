I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, nel corso di un normale servizio di controllo, hanno denunciato per guida senza patente, un 19enne di Capoterra, disoccupato, già conosciuto dai militari nonostante la giovane età.

Il ragazzo è stato controllato in località “Frantoio”, in territorio di Capoterra, alla guida di una Opel Astra di proprietà di un amico 25enne, ed è risultato essere sprovvisto di patente, non avendola mai conseguita.

Il giovane era già stato denunciato oltre un mese fa per lo stesso motivo ed è dunque recidivo. Tali denunce non gli faciliteranno la possibilità di conseguire una patente.