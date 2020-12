Due giorni fa è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari dai carabinieri di Carbonia (Su) hanno documentato l’accaduto all’autorità giudiziaria. Infatti l’uomo si è presentato in caserma convinto che dovesse firmare, ma era agli arresti. Ai carabinieri non è rimasto che denunciarlo per evasione. Nella serata di ieri è giunto il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari e per il 32enne di Carbonia si sono aperte le porte del carcere.

In ottemperanza a un ordine di revoca provvisoria della detenzione domiciliare, a seguito dell’avvenuto arresto per il reato di evasione eseguito in data 28 dicembre 2020, l’uomo è stato portato nel carcere di Uta.