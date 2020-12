Intervento dei Vigili del fuoco di Sassari, intorno alle 14:00, per l’incendio di un’auto. La S.O. del 115 ha ricevuto una richiesta di soccorso per un’auto su camion bisarca in fiamme, nella zona industriale P. Niedda a Sassari.

Prontamente sono state inviate sul posto una squadra e un supporto botte. Sull’’autoarticolato con a bordo le auto appena ritirate da una concessionaria che dovevano essere trasportate a uno sfascia carrozze, improvvisamente uno dei veicoli ha preso fuoco innescando l’incendio anche nelle alte autovetture.

In totale sono state quattro le auto completamente distrutte dalla fiamme. Il rapido ed efficace intervento dei pompieri ha fatto si che il rogo non si propagasse alla cabina e alle ruote della bisarca.