Nel corso del 2020 si è registrata una flessione su quasi tutti i tipi di reati in provincia di Nuoro. E’ quanto si evince dai dati di fine anno resi noti dalla Polizia di Stato. Diminuiscono i furti in abitazione, restano stabili gli omicidi rispetto al 2019, in aumento solo i tentati omicidi, sei al posto di tre nel 2019, e sono lievemente in aumento le rapine: 15 nel 2020 contro le 14 del 2019. Gli omicidi sono stati due, così come nel 2019. Calano i numeri dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia, percosse e minacce e gli attentati incendiari e dinamitardi.

Numeri in flessione anche per i reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti passati da 150 del 2019 a 123 nell’ultimo anno. “Nel corso dell’anno 2020 si è registrata, sul piano complessivo, una flessione della commissione di reati in provincia di Nuoro” si legge nel report firmato dal Portavoce della Questura di Nuoro Silvio Esposito.

La Questura barbaricina ha posto molta attenzione nell’ultimo anno ai reati di genere. Attività che ha permesso di denunciare in stato di libertà 11 persone per il reato di maltrattamenti in famiglia, di eseguire 1 arresto in flagranza e di portare a termine 37 interventi per lite in famiglia. Diciotto sono stati invece i provvedimenti di ammonimento messi in campo nell’ambito dei reati di genere dal Questore Massimo Colucci. “La tutela delle vittime non si esaurisce sul piano repressivo della condotta dello stalker e del maltrattante – prosegue il comunicato – ma contempla anche la misura preventiva dell’ammonimento, provvedimento amministrativo del Questore, che ha la finalità di scoraggiare atteggiamenti violenti che potrebbero preludere alla commissione di fatti reato più gravi”.