“Oggi è stata bandita la gara per progettare la messa in sicurezza, la tutela, il restauro e l’apertura agli spettacoli dell’Anfiteatro Romano. Lo avevo promesso in campagna elettorale, e dopo lo stanziamento di 200 mila euro dello scorso agosto, ora partirà la gara per la progettazione.​ Un altro piccolo passo per restituire alla città uno dei suoi spazi più suggestivi e tornare a rivivere le emozioni di un tem​po”​. Così Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, scrive oggi sulla sua pagina Facebook, pubblicando questa foto:

È proprio su questa foto gli ha risposto Francesca Mulas, consigliera tra i banchi dell’opposizione in quota Progressisti. “Non il sito archeologico unico nel Mediterraneo, non la straordinaria testimonianza del nostro passato, ma la foto di uno spettacolo allestito ai tempi della legnaia, quella disastrosa infrastruttura che ha causato pesanti danni al monumento e che doveva essere rimossa dopo una stagione, ma è rimasta lì per ben 14 anni prima che la Giunta di Massimo Zedda trovasse le risorse per rimuoverla, mettere in sicurezza il sito, stimare e riparare i danni e avviare una prima fase di restauro. Un lavoro lungo, costoso e complesso che non è ancora terminato”.

“Il bando di cui parla oggi il sindaco Truzzu – scrive Mulas – non è ancora pubblicato. Spero che le “emozioni di un tempo” non siano un uso sconsiderato di uno dei beni più preziosi di Cagliari. Spero che questa amministrazione dimostri di avere rispetto di un monumento che prima di uno spazio per spettacoli è un bene culturale da tutelare e valorizzare. Spero che il sindaco ricordi bene che nell’anfiteatro non potranno mai tornare concerti rock con migliaia di spettatori. Spero che la cura per la città e il suo patrimonio vengano prima di qualsiasi altro interesse”.