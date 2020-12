Dopo il calo di metà dicembre risale lievemente la pressione sulle terapie intensive in Sardegna rispetto ai posti letto occupati da pazienti Covid: si passa dal 32% del 16 dicembre al 23% del 24 dicembre per raggiungere il 25%, pur sempre la soglia limite del 30% stabilita dal ministero della Sanità.

Lo rileva l’ultimo rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) riferito al 29 dicembre. Stabile invece l’occupazione dei posti nelle non intensive. Anche in questo caso la Sardegna con il 30% è sotto la soglia critica del 40%. Sulla base dei dati in rapporto a 100mila abitanti: l’andamento dei due valori è rispettivamente pari a 11 (stabile rispetto alla settimana precedente) e a 101.4 (stabile). L’indice di trasmissibilità R(t) rilevato, invece, dall’Istituto superiore di Sanità il 24 dicembre è invece dello 0,82.