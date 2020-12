Con apposito provvedimento l’AIFA ha disposto il ritiro di un farmaco analgesico.

Nello specifico si tratta del medicinale “DYSPORT 500 U polvere per soluzione iniettabile 2 flaconi da 500 unità”, lotti Dysport 500 U 2 flaconi028362022 T05270 31-Dec-21, Dysport 500 U 2 flaconi 028362022 T08407 30-Nov-21, Dysport 500 U 2 flaconi 028362022 T08408 31-Jan-22, Dysport 500 U 2 flaconi 028362022 T13560 31-Jan-22, e Dysport 500 U 2 flaconi 028362022 T19012 30-Apr-22, ditta Ipsen, sita in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato n.6 – Milanofiori Nord Palazzo U7, AIC n° 028362022.

Nell’adulto DYSPORT è indicato nel trattamento del blefarospasmo, dello spasmo emifacciale, della distonia cervicale (torcicollo spasmodico) e nel trattamento della spasticità muscolare degli arti superiori ed inferiori causata da ictus. DYSPORT è inoltre indicato nel trattamento della deformità da piede equino causata da spasticità in pazienti pediatrici, di due anni di età o più, affetti da paralisi cerebrale.