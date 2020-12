Un brutto incidente stradale è avvenuto questa notte in viale Poetto all’altezza della Monfenera, dove una Nissan Micra condotta da un 25enne cagliaritano per cause in fase di accertamento, è finita contro un albero.

Il conducente è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge