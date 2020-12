Ora è ufficiale. Radja Nainggolan si trasferisce dall’Inter al Cagliari con il prestito sino al termine della stagione. Lo annuncia anche il sito del club rossoblù. Si conclude così la lunga trattativa cominciata all’indomani del ritorno alla società nerazzurra per fine prestito al termine della scorsa stagione.

Per Di Francesco un rinforzo provvidenziale dopo il grave infortunio di Rog, operato ieri per la lesione al crociato. Nainggolan potrebbe essere convocato già per la partita della Befana con il Benevento.