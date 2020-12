Il coronavirus si riaffaccia nello Stato australiano di Victoria, che non registrava contagi da ben 61 giorni: oggi, riporta la Cnn, sono state segnalate tre nuove infezioni, tutte di origine locale, che portano a 10 il totale dei casi cosiddetti attivi.

Il portavoce del dipartimento della Sanità dello Stato, Graeme Walker, ha spiegato che sei persone erano già in quarantena dopo essere rientrate da un viaggio e un’altra, un’adolescente, è in isolamento a casa dopo avere contratto il virus nel Nuovo Galles del Sud.