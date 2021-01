Nel corso dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Siligo (Ss) hanno arrestato N.F., agricoltore di 28 anni residente a Bessude (Ss), già noto alle forze dell’ordine, perché trovato in possesso di circa 3 kg di marijuana.

I militari lo hanno fermato e perquisito la sua abitazione trovando, in varie stanze della casa, la marijuana già confezionata e pronta per essere ceduta, insieme ad un bilancino di precisione e materiale idoneo per l’essiccazione.

Dopo alcune ore trascorse agli arresti domiciliari, il Tribunale di Sassari ha convalidato il l’arresto sottoponendolo alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Bessude, disponendo contestualmente che si proceda nei suoi confronti con giudizio direttissimo.