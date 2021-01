Il 31 dicembre la Polizia Municipale ha impiegato 38 pattuglie per il controllo del territorio e, in particolare, 12 pattuglie nell’arco orario dalle 17,00 e sino alle 7 del 1° gennaio 2021. Sono state controllate 191 persone per la verifica delle motivazioni dei loro spostamenti considerato il persistere della Zona Rossa. Tre individui sono stati sanzionati per il mancato uso della mascherina (400 €) ed 1 perché non aveva un valido motivo previsto dalla norma (533 €).

Nessun particolare fatto è stato rilevato nelle strade della città pressoché deserte; solo un incidente stradale con lievi conseguenze alle porte di Cagliari.

Una Renault Clio guidata da un 43enne residente nella provincia CI, proveniente dalla via Puglie, arrivato alla rotatoria con il viale Monastir, andava dritto terminando al centro dell’aiuola spartitraffico. Lievi lesioni per il conducente che veniva sottoposto ad accertamento con etilometro risultando positivo con un tasso di oltre l’1.80 g/l.

Immediati il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato d’ebbrezza; inoltre è stato sanzionato per le norme del DPCM poiché non aveva valido motivo per lo spostamento.