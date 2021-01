In Sardegna è ancora allerta meteo. Per tutto il fine settimana il maltempo non abbandonerà l’Isola, in particolare la zona occidentale e meridionale sarà colpita, a pèartire da questa notte da forti piogge e temporali.

Una depressione ad ovest della Sardegna, sta pilotando dei corpi nuvolosi sulle nostre coste che porteranno importanti rovesci.

In queste ore la Protezione civilmeglio e regionale ha anche diramato un nuovo avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico.