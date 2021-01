Tra le nomine annunciate e paventate dalla Giunta Solinas spunta quella di Mimmo Solina all’agenzia agricola Laore, dalle indiscrezioni di stampa, la nomina rientrerebbe in quota Partito Sardo D’Azione, il movimento del Governatore Solinas.

Gerolamo Solina, detto Mimmo il 16 ottobre 2018 ha subito una condanna per abuso d’ufficio legato alla gestione dell’Anfiteatro romano di Cagliari, la suggestiva arena per concerti smantellata alcuni anni fa, infatti l’ex dirigente del Comune fu condannato ad un anno di reclusione.

L’ex dirigente del Comune di Cagliari è stato anche vice direttore del Ministero delle Finanze, ha ricoperto il ruolo di Amministratore straordinario della ASL 6 di Sanluri per 6 anni, e in seguito Direttore generale del comune di Quartu S. Elena. Poi per due anni il Direttore Generale dell’ERSAT, e infine Direttore Generale degli Enti Locali.

Nelle elezioni comunali di Cagliari del 2019 è stato più volte visto insieme al candidato Sindaco, poi eletto, Paolo Truzzu e proprio per queste ragioni avevamo chiesto chiarimenti allo stesso Truzzu.

Inoltre, sempre nella stessa campagna elettorale, i giornalisti di Cagliaripad erano stati insultati e minacciati dai sostenitori della Lista “Cagliari Cambia per Truzzu” per aver provato a fare una domanda a Solina.

Nelle ultime elezioni comunali a Villaputzu, l’ex funzionario pubblico è stato candidato e d eletto in minoranza, nella lista Villaputzu Futura.

Da qualche mese è impegnato come Fondatore e Presidente dell’Associazione Sardegna Produzioni in un canale Youtube e social denominata Sardegnawebtv.