Nei giorni scorsi è stato pubblicato il trailer del film “Rock Camp, The Movie“, pellicola in uscita negli Stati Uniti il 15 gennaio e poi disponibile on demand dal 16 febbraio.

Il film, diretto da Doug Blush, è ambientato nel Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp, dove i fan di tutto il mondo possono rockeggiare con le loro leggende.

Ospiti speciali sono Alice Cooper,, The Who, Aerosmith, Judas Priest, Kiss e tanti altri.