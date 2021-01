Ha prima preso a calci il cane di famiglia, poi ha litigato con il padre e per intimidirlo ha preso una pistola ed esploso due colpi di pistola in aria. È accaduto durante la notte a Elmas. Un 19enne è stato denunciato per aver sparato in un luogo pubblico, mentre il padre, un 70enne è stato deferito per omessa custodia dell’arma.

Al 112 sono arrivate le telefonate dei residenti della zona che avevano sentito chiaramente due colpi di pistola. Arrivati sul posto i carabinieri hanno ricostruito tutta la vicenda. Il 19enne e il padre avevano avuto una furibonda lite.

Il giovane aveva preso a calci il cane di famiglia e il genitore lo aveva rimproverato. In preda alla rabbia, il 19enne ha recuperato la pistola che il papà deteneva legalmente, è uscito di casa e ha esploso le due pistolettate. I carabinieri hanno sequestrato l’arma e denunciato i due.