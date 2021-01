Il Napoli ha battuto i rossoblù 4-1, è la seconda sconfitta di fila per il Cagliari. E l’allenatore Eusebio Di Francesco non cerca attenuanti. “Il Napoli ci è stato superiore – dice – siamo stati bravi a rientrare in partita, ma poi siamo mancati in fase difensiva, ma non nella linea di retroguardia, ma a livello di squadra. Facile sparare contro il Cagliari, ma anche gli episodi non ci hanno favorito: a livello psicologico il gol dell’1-2 ha fatto la differenza. E poi in dieci uomini, con un Napoli pieno di palleggiatori, è andata come è andata. Non dimentichiamoci che abbiamo problemi di organico e poche possibilità di scelta”. Ora la situazione del Cagliari si è fatta pericolosa. “Chi pensava di essere al sicuro si sbagliava di grosso – il commento di Di Francesco -: dobbiamo sempre anche guardarci dietro. Oggi è stato il Cagliari peggiore della stagione? No, è stato il Napoli ad essere il migliore della stagione”.

Gattuso: “Ora avanti così, senza guardare classifica”

“Non guardiamo la classifica, ma andiamo avanti partita dopo partita”. Rino Gattuso si gode in Sardegna forse il più bel Napoli della stagione, sicuramente il migliore in questo periodo. “È una squadra che ha tanti pregi e tanti difetti- dice il tdecnico degli azzurri -. Siamo bravi tecnicamente, serve un po’ di cattiveria in più. Cerchiamo sempre il palleggio ma dobbiamo avere continuità. Bravi i miei oggi a rimettere in piedi la partita dopo un gol come quello che abbiamo subito. Non possiamo sempre giocare di fioretto, possiamo crescere in mentalità e continuità”. Una battuta sul caso Osimhen: “Il ragazzo ha commesso un errore – sottolinea Gattuso – e ha già chiesto scusa. È un ragazzo che si fa voler bene, un patrimonio del club, però ha sbagliato e pagherà”.

“Il mio maestro Lippi mi diceva che dovevo bollire nel mio brodo. Il ragazzo sa di aver sbagliato e ha chiesto scusa. Lo aspettiamo perché per noi è un giocatore importante. La società prenderà provvedimenti, io faccio l’allenatore e sa che la figuraccia l’ho fatta anche io”. Nel dopopartita di Cagliari-Napoli, il tecnico degli ospiti Rino Gattuso continua a parlare del caso Osimhen, positivo al Covid dopo il rientro dalla Nigria, dove ha preso parte, come documentato sui social, dove ha celebrato il compleanno con una festa senza mascherine o altri tipi di precauzione. “Quando ci vedremo gli dirò quello che penso – dice ancora Gattuso -, però bisogna aspettarlo e farlo tornare quello di prima mettendolo nelle condizioni di esprimersi al massimo”.