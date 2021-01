I casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia degli 85 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana i contagi sono attualmente 85.122.080, inclusi 1.843.135 decessi.

Dall’inizio della pandemia nel mondo sono guarite 47.860.306 persone.

Gli Stati Uniti continuano a mietere tristi record nella pandemia, tanto che le pompe funebri di Los Angeles sono a corto di bare per le vittime. Sabato il Paese ha registrato 277.346 contagi, superando ormai i 20 milioni di casi, mentre i morti sono oltre 350 mila, in base ai dati della Johns Hopkins University.

L’area piu’ devastata dal virus è quella di Los Angeles. Gli ospedali sono al collasso e le vittime del Covid-19 stanno aumentando a un ritmo così allarmante che le pompe funebri sono a corto di pini per costruire le bare. Un’impresa di pompe funebri della città ha addirittura affittato un camion-frigo di 15 metri per ospitare le salme in attesa di trovare una soluzione. “Siamo in crisi e la situazione è disperata”, ha detto Magda Maldonado che gestisce la Continental Funeral Homes. Ma esiste anche un altro problema ed è quello della carenza di pini per le bare. “Il legno sta scarseggiando, soprattutto il pino, che è il più economico”, ha detto Auriel Suarez, proprietario della Universal Caskets Manufacturing Corporation.