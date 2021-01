Ieri pomeriggio i Carabinieri di Decimomannu (Su), , su segnalazione di un cittadino, sono intervenuti intorno alle 17 nei giardini pubblici comunali, all’interno dei quali era stata vista una persona aggirarsi con fare sospetto. I giardini infatti sono da tempo chiusi al pubblico per l’emergenza Covid.

Dal momento che vi si trova un chiosco in muratura, che viene utilizzato quale bar nella stagione estiva e dal cui è possibile sottrarre qualcosa, i carabinieri sono intervenuti scavalcando la recinzione e hanno sorpreso un 52enne, disoccupato, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, che si era introdotto all’interno del chiosco, verosimilmente per rubare qualcosa, dopo aver compiuto un’effrazione della porta d’accesso.

L’uomo era però in stato confusionale ed è stato dunque trasportato con ambulanza presso il policlinico di Monserrato. Non è stato arrestato ma denunciato per il tentativo di furto, aggravato dall’avvenuta violenza sulle cose.