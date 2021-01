I carabinieri del Nas di Cagliari, insieme ai colleghi di Sinnai (Ca), nell’ambito di una campagna di controlli mirati su tutto il territorio nazionale, a conclusione di un’attività ispettiva ed accertamenti, hanno denunciato alle competenti autorità amministrative i responsabili di una palestra gestita da un’associazione dilettantistica.

I militari hanno constatato che in violazione delle disposizioni normative finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19, quella struttura risultava essere regolarmente aperta e accessibile all’pubblico, come non avrebbe dovuto essere. I militari hanno proceduto pertanto alla immediata richiesta di sospensione e chiusura dell’attività sportiva.