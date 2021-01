Non hanno resistito alla voglia di postare su Facebook la foto dei festeggiamenti per il Capodanno e sono stati scoperti e multati. Infatti i carabinieri di Villacidro (Su) hanno proceduto alla contestazione della violazione della normativa per il contenimento della pandemia da Coronavirus, nei confronti di un 25enne, di un 24enne e di un 20enne disoccupati, e di una loro amica 19enne, tutti di Villacidro.

A seguito di una segnalazione di diverse persone che avevano ricevuto immagini dei festeggiamenti di capodanno, con mirati accertamenti, scaturiti, a seguito della pubblicazione sul social network “Facebook” di una foto che ritraeva gli stessi all’atto di festeggiare per le vie di quel centro.

Con ulteriori indagini i Carabinieri hanno verificato che i quattro ragazzi a mezzanotte del 1 gennaio hanno accolto il nuovo anno in Via Parrocchia, senza giustificato motivo, se non quello di festeggiare. Arriverà loro un verbale da 400 euro pro capite.