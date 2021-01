Strano ritrovamento da parte di un cittadino di Monserrato. L’uomo infatti ha trovato all’interno di una bocchetta esterna di aereazione della sua abitazione, 5 involucri in cellophane trasparente, con all’interno 2,20 grammi di cocaina e un ovulo in plastica contenente 12 grammi di hashish.

Qualcuno aveva individuato quel punto per imboscare tali sostanze. L’uomo ha quindi chiamato immediatamente i Carabinieri che hanno sequestrato la droga e l’hanno inviata ai colleghi del Ris, nella speranza di poter rinvenire sull’ovulo in plastica un’impronta digitale utile che possa condurre al proprietario delle droghe. Sono in corso le indagini per poter risalire al proprietario dello stupefacente.