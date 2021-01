Per prevenire la diffusione di roditori, in alcune vie di Cagliari è prevista martedì 5 gennaio 2021 una nuova disinfestazione.

Le vie interessate dall’intervento sono: via Tirso (pressi civico n. 22), via Noto, via Della Menta (tra i civici n. 40 e n. 80), via Barracca Manna (pressi civico n. 53) e via Dell’Abbondanza (angolo via Goretti).