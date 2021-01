“Al Brotzu somministrati circa 130 vaccini, cosi si rischia un Flop. Oltre il 90 per cento del personale sanitario aderisce alla vaccinazione, ma manca il personale per vaccinare. La vaccinazione al Brotzu va avanti con grandi difficoltà, serve personale, almeno altri due medici vaccinatori che sovraintendano, un altra farmacista che dosi la fiala, un altro rianimatore per il secondo turno e altri 2 vaccinatori. Le varie fasi per la somministrazione sono ristrettissimi, le fiale vanno dosate, da una fiala si fanno 6 vaccini, inoltre ci vogliono 3 ore di scongelamento, il vaccino dosato perde la sua efficacia dopo 25 minuti a temperatura ambiente, se non somministrato subito, in frigo a 2/8 gradi la fiala madre può rimanere non più di 5/6 giorni”, si legge nella nota del sindacato USB.

“Come USB siamo mesi che chiediamo il potenziamento della medicina del Lavoro, impensabile che 2 Medici Competenti possano farsi carico di 3500 lavoratori. Le incombenze sono molteplici, alcune di queste: sorveglianza sanitaria, esecuzione tamponi, visite assunzione, visite post COVID-19, visite di rientro oltre 60 giorni e quelle urgenti per rinnovare limitazioni o altro. L’Assessore alla Sanità Dott. Mario Nieddu chiarisca immediatamente, spieghi come mai in piena emergenza le priorità al Brotzu sembrano altre, come non far riferimento alla delibera di avviso di selezione per gli incarichi organizzativi (Coordinamenti) pubblicata il 31 dicembre 2020”, prosegue il comunicato.

“Il coranavirus dilaga senza tregua, continuando a mietere vittime, mettendo a rischio gli operatori sanitari e utenti, come se non bastasse gli Ospedali sono ancora in emergenza. Bisogna aprire immediatamente altri centri di vaccinazione per far si che la campagna vaccinale sia rapida e capillare. Purtroppo ancora una volta assistiamo, da parte di chi governa ai diversi livelli la Sanità isolana , a passerelle propagandistiche per celare inefficienze e inadeguatezze gestionali, sempre più fallimentari. A nulla purtroppo sono serviti i nostri accorati appelli. L’USB SANITÀ è pronta alla mobilitazione, con noi diverse associazioni. Di certo queste falle organizzative da parte dell’ USB non saranno tollerate, lo dobbiamo agli operatori della sanità sempre piu’ stremati, lo dobbiamo alla cittadinanza e ai troppi morti”, conclude il comunicato.