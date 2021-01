Nella giornata di sabato 2 gennaio, gli Agenti dei Falchi della Squadra Mobile hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero per il furto di un monopattino elettrico.

Il 2 mattina alla centrale del 113 è pervenuta una segnalazione di furto di un monopattino elettrico di colore nero avvenuto in Piazza della Repubblica.

Un equipaggio dei Falchi ha esteso quindi il controllo alle zone ritenute a maggior concentrazione di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti ed al riciclaggio di refurtiva. In questo modo, la polizia è riuscita a notare un giovane straniero alla guida di un monopattino simile a quello segnalato.

Il giovane risulta essere già pregiudicato per reati contro il patrimonio ed è stato identificato per B.B., 20enne algerino. Il giovane non ha fornito alcuna valida giustificazione in merito al possesso del veicolo, e pertanto è stato accompagnato in Questura.

Il giovane ladro è stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione e una volta terminati gli accertamenti, il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario.