Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Piga ha presentato un’interrogazione all’Assessorato regionale dei Lavori pubblici affinché, di concerto con ANAS e in tempi brevi, siano programmati i lavori necessari per la messa in sicurezza della Strada Statale 387 che collega Sarrabus-Gerrei col cagliaritano passando per il Parteolla.

“La sicurezza della statale 387 è un’annosa istanza non più procrastinabile che merita un cronoprogramma ben definito e tempi certi” – afferma l’esponente di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, che sottolinea: “Risale al 2007 l’avvio del progetto di fattibilità della Provincia di Cagliari per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità. Una soluzione prevede un tracciato alternativo tra San Nicolò Gerrei e Donori, 18 km in due distinti tronconi dal costo complessivo di circa 37 milioni di euro oltre i 5 stimati per l’eliminazione delle numerose intersezioni a raso presenti anche dopo Donori”.

“Anas e Regione devono collaborare per dare risposte in tempi certi e brevi – conclude Fausto Piga – per farlo è auspicabile anche la costituzione di un tavolo permanente con i Sindaci affinché siano costantemente informati e possano loro stessi essere da stimolo per accelerare i tempi della politica e della burocrazia”