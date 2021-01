Dopo aver litigato per motivi banali, come spesso succede tra coppie di adolescenti, ha iniziato a picchiarla con pugni e frustate sul viso tramite l’uso del guinzaglio del cane. La violenza si è consumata nelle strade del centro di Busto Arsizio (Varese) e ha visto coinvolti due minorenni. A quanto emerso dalle dichiarazioni rese dalla 16enne alla Polizia di Stato, chiamata da lei stessa, non sarebbe stata neppure la prima volta.

Dopo averla picchiata, la ragazza ha chiamato il 112 chiedendo aiuto ed è stata soccorsa dalla Polizia di Stato e portata in ospedale non in gravi condizioni. La famiglia della minore pare non abbia ancora sporto denuncia, mentre quella d’ufficio partirà all’esito dei referti.