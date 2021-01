Anche la corsa solidale in rosa “SoloWomenRun” ha subito lo stop, imposto dalle prescrizioni sanitarie, a un passo dal via della sesta edizione a Cagliari, che era previsto lo scorso 8 marzo, ma non ha arrestato il Charity Goal che è alla base del progetto solidale ideato nel 2013 da Isa Amadi. Nonostante lo stop forzato dettato dall’emergenza sanitaria, l’organizzazione ha voluto premiare tutti i progetti presentati dalle associazioni femminili iscritte alla corsa rosa che, virtualmente, dallo scorso anno è la più numerosa d’Italia.

Il 31 dicembre sono così stati erogati contributi per complessivi 10mila euro alle associazioni Sardegna Medicina-Abbracciamo un Sogno e Fondazione Taccia-Karalis Pink Team (appaiate al primo posto), Il Giardino di Lu e Le Belle Donne (secondo posto) e, infine, Idea onlus (terzo posto). “Nei momenti difficili – ha sottolineato la pediatra Isa Amadi, presidente di 42K nonché ideatrice e organizzatrice dell’evento – è necessario che tutti facciano qualcosa in più per il bene della comunità.

Le associazioni femminili che da anni sono protagoniste alla SoloWomenRun di Cagliari fanno parte di quel imprescindibile cuore pulsante del territorio, del capoluogo sardo come di tutta l’isola. Stanno operando anche in questo periodo tra infinite difficoltà e meritano di essere sostenute fino in fondo. Ecco perché, pur dovendo fare i conti con una situazione complicata che speriamo possa sbloccarsi nel 2021 ma, molto più probabilmente, ci farà ritrovare nel 2022, abbiamo deciso di fare la nostra parte per quanto ci è possibile, così come, attraverso 42K, avevamo fatto mesi fa aderendo alla raccolta fondi del Comune”, ha concluso Amadi.