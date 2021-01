All’ età di 41 anni, è scomparso oggi Alexi Laiho, meglio noto come cantante, chitarrista e membro fondatore dei Children of Bodom, band sciola nel 2019, e ora frontman dei Bodom After Midnight.

“Il chitarrista Alexi Laiho è deceduto. Uno dei chitarristi più famosi al mondo, Alexi Laiho, è morto. Il musicista, conosciuto soprattutto come il frontman dei CHILDREN OF BODOM, è morto nella sua casa di Helsinki, in Finlandia, la scorsa settimana. Laiho aveva sofferto di problemi di salute a lungo termine durante i suoi ultimi anni. Alexi Laiho e il batterista Jaska Raatikainen hanno fondato i CHILDREN OF BODOM nel 1993, e la band è stata una degli act metal finldandesi più acclamati a livello internazionale, fino al loro ultimo concerto d’addio nel dicembre del 2019. L’anno scorso Alexi Laiho ha fondato i BODOM AFTER MIDNIGHT, che hanno registrato tre canzoni e girato un video musicale, materiale che verrà pubblicato in futuro