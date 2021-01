Il progetto Ad Adiuvandum entra nella fase operativa anche a Quartu, con due giornate di screening sierologici gratuiti destinati alla popolazione e finalizzati prioritariamente alla tutela delle persone fragili e delle categorie più a rischio Covid.

I test saranno eseguiti nelle giornate del 12 e del 15 gennaio, estensibili a nuove date in base alle richieste pervenute. La prenotazione del servizio avverrà giovedì 7 e venerdì 8 gennaio, dalle 8.00 alle 13.00 telefonando ai numeri 350 1812833 e 350 1812337. Lo screening tramite prelievo sanguigno sarà ospitato negli spazi individuati all’interno dell’asilo di via De Cristoforis e vedrà in campo il personale militare dell’Esercito assieme ai volontari medici, infermieri e civili.

Si ricorda che in questa prima tornata i test saranno aperti alla popolazione quartese con priorità assegnata alle seguenti categorie: operatori sanitari, personale docente e non docente delle scuole, dipendenti delle società appaltatrici dell’Amministrazione pubblica, over 65 e disabili, soggetti a rischio con patologie pregresse.