“Purtroppo cresce in modo esponenziale il numero dei contagi nella Assl di Cagliari, in quest’ultima settimana nella unità operativa di pneumologia risultano positivi altri 4 dipendenti”, afferma Paolo Cugliara, Segretario provinciale della Fials.

“Inutile rimarcare l’assoluta necessità di una accurata sanificazione dei locali in tempi brevi al fine di riportare un po’ di serenità una struttura nosocomiale decisamente provata da tutta una serie di elementi non ultimo quello economico, infatti a tutt’oggi gli operatori incassano encomi a non finire, tutte belle parole, ma le risorse economiche finalizzate per gli operatori impegnati nella guerra covid, puntualmente stanziate dalla Regione Autonoma neanche l’ombra”, denuncia la Fials.

“Ci riferiscono che sul fronte vaccinazioni regni il caos , diversi operatori oggi hanno dovuto fare la spola tra il Ss.Trinita’ ed il Binaghi e ritorno per poter avere la somministrazione del vaccino…insomma la preoccupazione cresce”, conclude Cugliara.