Incidente stradale a Nuoro. Una donna di 37 anni è stata investita nella serata di lunedì in via della Resistenza.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 37enne all’ospedale San Francesco di Nuoro dove si trova ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. A travolgerla una donna di 53 anni.

La Polizia stradale al comando del dirigente Leo Testa ha condotto i rilievi per stabilire le responsabilità.