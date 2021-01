Ha avuto inizio alle 11 di questa mattina la campagna di vaccinazione anti-Covid all’ospedale San Martino di Oristano. Nei locali del reparto di Anestesia e Rianimazione è iniziata la somministrazione delle prime 180 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech.

Per la prima fase, sono coinvolti solo medici, infermieri e operatori socio-sanitari appartenenti alle Unità operative di Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna e Radiologia dell’ospedale San Martino, oltre al team dei vaccinatori. In seguito, con l’arrivo di nuovi flaconi, la campagna sarà allargata a tutto il personale ospedaliero e del territorio. Le operazioni sono state coordinate dal Servizio di Igiene Pubblica (Sisp) Assl Oristano, diretto da Maria Valentina Marras, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Ats-Zona centro, guidato da Roberto Puggioni, e con la direzione sanitaria dell’ospedale San Martino, in stretto raccordo con l’assessorato regionale della Sanità e la direzione Ares/Ats Sardegna.

La somministrazione dei vaccini è stata condotta dall’equipe del Sisp. La seconda dose dovrà essere inoculata a 21 giorni di distanza.

Anche la Gallura ha dato il via alle dosi del vaccino Pfizer- BioNTech. Le prime dosi sono state dunque somministrate al personale del Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, a quello pediatrico e ginecologico che si occupa delle emergenze, ai sanitari della Rianimazione e della Medicina. “Una scelta – spiega la direzione della Assl – fatta sulla valutazione della maggiore esposizione al rischio di contagio”. Sono tre le postazioni allestite a Olbia, una a La Maddalena e una a Tempio. Vaccinati finora un centinaio di operatori olbiesi, dal pomeriggio una trentina a Tempio, a La Maddalena invece si parte domani. Al momento sono poco più di 700 le dosi di vaccino arrivate ieri notte in Gallura e che verranno somministrate nell’arco della settimana, così suddivise: circa 550 a Olbia, un centinaio a Tempio Pausania e una cinquantina a La Maddalena.

La prossima settimana, la campagna di vaccinazione verrà estesa anche agli operatori del territorio e agli ospiti e agli operatori delle residenze per anziani.