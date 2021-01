Caduto un grosso muro di contenimento all’interno della sede dell’Arcivescovado di Sassari.

Questa mattina i vigli del fuoco di Sassari sono intervenuti per la messa in sicurezza per la presenza di un grosso serbatoio di GPL su una parte di terreno a rischio di frana.

Gli operatori lo hanno svuotato. L’intervento ha avuto inizio alle ore 8:30 e si è protratto fino a pomeriggio inoltrato, con l’intervento di più squadre del nucleo NBCR di Sassari.

Le foto: