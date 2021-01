“Gravissima situazione all’ospedale di Isili – la denuncia è del Comitato Salviamo l’Ospedale San Giuseppe Isili – c’è un focolaio Covid nel reparto di medicina, ora è urgente il trasferimento in Covid Hospital per assistere i malati e sanificare il reparto”.

“L’Ospedale rischia la chiusura completa, compreso il Pronto Soccorso, il Direttore Sanitario Marracini non da segnali? Cagliari si rifiuta di prendere i nostri pazienti Covid? Vi ricordiamo che la notte a Isili non abbiamo nemmeno anestesisti- prosegue il post del Comitato – il Santissima Trinità deve urgentemente adempiere al suo ruolo di Covid Hospital! Chiediamo alle autorità sanitarie di trasferire entro stasera i pazienti covid e alle istituzioni e all’opinione pubblica del territorio di far sentire tutto il proprio disappunto”.