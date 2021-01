Per prevenire la diffusione di roditori, sono in programma per la mattinata di domani, giovedì 7 gennaio 2021, disinfestazioni in diverse zone della città. Dalle ore 8,30 sino alle ore 10,30 circa, in particolare saranno interessate le seguenti vie: Dei Passeri (pressi civico n. 16), Dei Colombi (pressi civico n. 11), Goito, Turbigo, Vittorio Veneto (pressi civico n. 39), Isola Serpentara (pressi civico n. 23).

È fatto assoluto divieto di: danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;

toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;

introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola;

abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento. È fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l’attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la presenza di ratti.