I sindaci di Siapiccia, Albagiara, Assolo, Mogorella, Usellus, Villa Sant’Antonio, Nuragus, Nurri, Genuri, Setzu, Turri, Pauli Arbarei, Tuili, Ussaramanna, Gergei, Las Plassas, Villamar, Mandas, Siurgus Donigala, Segariu, Guasila, Ortacesus si riuniranno in Assemblea per discutere insieme le ultime notizie su un possibile Deposito Nazionale di scorie radioattive nell’Isola.

“I Sindaci e le Sindache delle comunità interessate – si legge in un comunicato – convocano una Assemblea nella giornata di Venerdì 8 Gennaio alle ore 16.00 a Mandas – nei locali dell’ex convento in via Tuveri – per ribadire la contrarietà delle loro comunità e di tutta la Sardegna alla scelta di stoccare nel territorio sardo scorie radioattive, e nello specifico per opporsi all’individuazione dell’isola come Deposito Nazionale di scorie radioattive”.

Sarà anche l’occasione – conclude il comunicato – per discutere insieme ogni possibile soluzione atta a contrastare ogni possibilità di stoccaggio scorie in Sardegna.