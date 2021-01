“La notizia della scomparsa di don Luigi Balloi ci addolora profondamente. Rivolgo ai suoi cari le mie sentite condoglianze”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito alla scomparsa dell’ex Cappellano Militare deceduto al Santissima Trinità di Cagliari dove era ricoverato a causa del coronavirus.

“Oggi è venuto a mancare un sacerdote, un ex cappellano militare che per quasi 30 anni ha svolto questa speciale missione pastorale all’interno della realtà militare, sempre vicino al nostro personale. Un supporto importante che don Balloi ha svolto anche in congedo, per quasi 20 anni, in qualità di responsabile nazionale dei Cappellani Militari in pensione, compiendo fino alla fine la sua missione e non facendo mancare mai la sua presenza e vicinanza” – conclude Calvisi.