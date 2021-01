È stato investito da una esplosione provocata dalla fuga di gas dalla bombola della stufetta che aveva appena sostituito. Un 30enne è rimasto ferito oggi pomeriggio in una abitazione in località Su Pezzu Manni a Quartucciu nell’hinterland di Cagliari.

Il giovane è stato trasportato al Brotzu con assegnato un codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 15,30. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e i carabinieri della Compagnia di Quartu.

Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.