Oltre mille morti legati al Covid-19 in Germania, dove si sono registrati 1019 decessi in 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie tedesche dell’Istituto Robert Koch, che hanno segnalato 21.237 nuove infezioni da coronavirus in un giorno. Il picco di 1.129 nuovi morti era stato segnato il 30 dicembre.

Per il Regno Unito è invece record assoluto di morti e contagi da Covid. La nazione britannica è alle prese con il dilagare di varianti più virulente del coronavirus emerse in queste settimane. Nelle ultime 24 ore sono stati 62.322 (con quasi 500.000 tamponi) e i decessi 1041. Il governo di Sua Maestà ha stimato, sulla base dei dati statistici dell’Istat britannico, che un 2% dell’intera popolazione (oltre un milione di persone) s’è infettato di Covid nella sola settimana fra il 27 dicembre e il 2 gennaio. Una quota che sale addirittura a un residente su 30, circa il 3%, a Londra.

Nel resto del mondo

Russia: sono oltre 1 milione le persone vaccinate in Russia fino a oggi con lo Sputnik V. A renderlo noto è lo stesso account Twitter del vaccino russo.

Danimarca: la Danimarca si è detta pronta a chiudere i confini ai residenti sudafricani a causa della nuova variante del coronavirus. Lo hanno annunciato le autorità danesi. La decisione del paese nordico, che al momento non ha identificato alcun caso di questo nuovo ceppo, entrerà in vigore da oggi fino al 17 gennaio.

Argentina: l’Argentina ha confermato di avere identificato in persone contagiate nel Paese la presenza di casi ricollegabili alla ‘variante di Rio de Janeiro’, configuratasi come una nuova mutazione del SARS-Cov-2. “A seguito del sequenziamento degli ultimi genomi avvenuto in novembre e dicembre – ha confermato Josefina Campos, ricercatrice dell’Istituto Anlis-Malbrán – ne abbiamo trovato uno in cui abbiamo potuto identificare le sei mutazioni corrispondenti alla variante di Rio de Janeiro”. La ‘variante di Rio de Janeiro’ (derivata dal genere B.1.1.28) è stata localizzata in Brasile dall’ottobre scorso.