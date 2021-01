Durante la scorsa notte, intorno alla mezzanotte e trenta, un incidente stradale si è verificato nel passaggio a livello Santa Maria di Pisa e Sant’Orsola.

Sul posto è stata inviata squadra operativa dalla sede centrale, che si è occupata della messa in sicurezza della zona interessata dall’evento e del soccorso del conducente della vettura, affidandolo alle cure del 118.

Sul posto erano presenti anche le Forze dell’ordine per la sicurezza delle operazioni di soccorso e per stabilire le cause del sinistro. L’autista è rimasto lievemente ferito nel sinistro.