“Tutti i numeri del vaccino: 12.855 le dosi disponibili per la Sardegna, 925 gli attualmente vaccinati, stando ai dati del ministero, solo il 7,5% dei soggetti individuati prioritariamente. Siamo al terz’ultimo posto in Italia quanto ad avanzamento della vaccinazione. Una lentezza estremamente preoccupante”. Lo afferma Rossella Pinna (Pd), componente della Commissione Sanità del Consiglio reginonale in merito alla situazione delle vaccinazioni per il Covid-19.

“Tutta la gestione sarda dell’emergenza è stata contraddistinta da improvvisazione – dice la Pinna -, da errori e ritardi che lasciano sgomenti, da una perenne confusione ed incertezza che continuano ad essere il tratto distintivo di una politica sanitaria che non accenna a cambiare passo”.

Con l’interrogazione dei consiglieri dem, prima firmataria proprio Rossella Pinna, chiedono di conoscere, in merito allo stato delle vaccinazioni contro il Covid, “quali sono le difficoltà e gli impedimenti che rendono così lenta un’operazione di così vitale importanza”, quali sono i criteri che la Regione e l’Ats stanno utilizzando. Dal 27 dicembre in Sardegna sono disponibili le prime 12.855 dosi di vaccino Pfizer a fronte di un avanzamento della campagna di vaccinazione, prevista dal piano, di cui non si conosce la fine.

Nell’interrogazione i dem suggeriscono “di utilizzare gli ospedali come punti strategici per la vaccinazione non solo degli operatori ma per le vaccinazioni di massa incominciando dai pazienti ricoverati e dai malati che vi fanno accesso. Questo – spiega la Pinna – consentirebbe di dare slancio all’attività di somministrazione, mettendo così subito al riparo i soggetti più fragili e a rischio. La Regione, invece, continua imperterrita a sfornare commissari per una riforma, quelle che ha introdotto le nuove 8 asl e che è stata sospesa fino a gennaio 2022. Qual è il senso di concentrarsi sulle nomine di commissari invece che dotare l’ATS di tutte le risorse, gli strumenti e le competenze indispensabili a far funzionare davvero una organizzazione così importante?”

“C’è una maggioranza complice e silenziosa che ritiene normale le risposte che l’assessore ha messo in campo per affrontare la pandemia. Noi chiediamo più efficienza e meno confusione – concludono i dem -, perché di mezzo c’è la vita delle persone e la sicurezza di tutti”.