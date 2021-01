Quartu, gelo a scuola e bimbi in classe senza riscaldamenti: la protesta dei genitori

Bambini costretti al gelo nell’Istituto comprensorio Statale n°6 di Flumini di Quartu, dove da settembre non funzionano i riscaldamenti e in pieno inverno i piccoli alunni sono costretti a stare al freddo per tutta la durata delle lezioni.

I genitori, con la riapertura della scuola, hanno voluto protestare e non portare i bimbi in classe, sentita la Dirigente Scolastica si sta cercando una soluzione temporanea per risolvere il problema in attesa dei lavori per la sistemazione dell’impianto di riscaldamento.