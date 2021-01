Ha sparato due colpi di fucile in aria per allontanare e intimidire alcuni ragazzini che si erano introdotti in un supermercato abbandonato di cui lui era proprietario.

La vicenda è avvenuta il 5 gennaio a Flumini di Quartu, vicino al parco “Andrea Parodi”. L’uomo, un 62enne, è stato denunciato per spari in luogo pubblico. A far scattare l’allarme sono stati i genitori dei ragazzini, tutti minorenni. I giovani, infatti, sentite le due fucilate, sono scappati terrorizzati e arrivati a casa hanno raccontato l’accaduto ai familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radimobile di Quartu. All’uomo sono state sequestrate fucile e munizioni, tutto legalmente detenuto. Avviate anche le procedure per la revoca del porto d’armi.